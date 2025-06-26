Суд прекратил апелляционное производство по делу дяди редактора Ura.ru Карпова

Свердловский областной суд прекратил апелляционное производство по жалобе защиты экс-главы отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова. Именно ему, по версии следствия, племянник - свердловский редактор Ura.ru Денис Аллаяров дал взятку.

Как сообщает пресс-служба суда, сам Карпов и его адвокат хотели обжаловать меру пресечения в виде домашнего ареста, которую в начале июня избрал Ленинский районный суд. Однако, поскольку жалобы были отозваны, апелляционное производство прекращено. Постановление суда первой инстанции вступило в законную силу.

Карпов останется под домашним арестом до 4 августа.

Напомним, что в начале июня Ленинский районный суд также избрал меру пресечения Аллаярову, но в виде заключения под стражу. Накануне сторона защиты обжаловала это постановление и просила суд изменить меру пресечения на более мягкую, однако безрезультатно.

Аллаяров обвиняется по части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)". Речь идет о его родном дяде - Андрее Карпове, который занимал должность начальника отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу и которому Аллаяров якобы перевел 20 тыс. рублей за получение информации. При этом, по словам адвокатов журналиста, факт передачи денег отсутствует в материалах дела.

В свою очередь Карпов обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)" и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности".

Адвокаты Аллаярова считают, что Карпов пытается оговорить племянника, чтобы выйти на сделку со следствием. Аллаяров же вину не признает.