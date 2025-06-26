В Якутске мощный пожар произошел на овощебазе

В Якутске горит овощная база. ЧП произошло на улице Труда. По данным республиканского управления МЧС, по всей площади огнем охвачена кровля строения.

"Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу пожара №2 в количестве 45 человек и 10 единиц техники", - по предварительным данным, пострадавших нет.

На кадрах из соцсетей видно, что плотный серный дым окутал прилегающую к базе территорию, в том числе многочисленные автомобильные фуры.