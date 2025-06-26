26 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

"Даже КВН смотреть не надо". 72% россиян хорошо относятся к мигрантам

72% россиян не испытывают негативного отношения к мигрантам. Такие данные озвучил в Госдуме руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
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На заседании Комитета по делам национальностей обсуждался вопрос миграции. Баринов считает, что миграционная ситуация в стране в целом носит стабильный и контролируемый характер. Более 80% положительно оценивают состояние межнациональных отношений, более 70% отмечают отсутствие дискриминации по национальному признаку, языковой или религиозной принадлежности. Правда, в вопросах миграции есть риски, признал он.

Чтобы риски минимизировать, ФАДН совместно с другими ведомствами и региональными властями развивает программы социокультурной адаптации мигрантов. Был разработан специальный адаптационный курс, который в прошлом году прошел апробацию в пяти пилотных регионах, сейчас он направлен во все субъекты. Однако его прошли всего 7% мигрантов, официально вставших на миграционный учет, сообщил глава ФАДН.

Как руководитель ведомства, отвечающего за межнациональные отношения, Баринов заинтересован в хороших цифрах по этому вопросу, но они вызывают сомнения. Он привел данные, которые весной были озвучены Советом по межнациональным отношениям при президенте РФ. Формулировок вопросов не приводилось, но сообщалось, что при всем этом каждый второй россиянин выступает за ограничение семейной миграции.

Опрос ВЦИОМ 2024 года тоже показал хорошее отношение к мигрантам более 80% россиян. Люди будто бы довольны межнациональными отношениями и чуть ли не рады мигрантам. Однако при проведении опроса только один вопрос был задан по существу, но в такой формулировке: "Поговорим о мигрантах - людях, недавно приехавших в Ваш населенный пункт из других стран. Вы лично испытываете или не испытываете неприязнь по отношению к мигрантам?" То есть об отношении к массовой миграции ничего не спрашивалось - только о личной неприязни к людям. Неудивительно, что россияне, впитавшие дух уважения к другим национальностям, неприязни к другим людям априори не испытывают.

Характерно, что публикация об этих результатах получила на РИА "Новости" всего чуть более 100 лайков при 4000 дизлайков. "Похоже, палец вверх ставят только мигранты", - был самый популярный комментарий.

Военкор Роман Алехин оценил заявления Баринова как "шутку дня".

"Думе даже КВН смотреть не надо - достаточно вызвать ФАДН с историями про обожание русскими мигрантов. Главное, что интересно, - депутаты посмеялись, как мы, или приняли за чистую монету? А если это не юмористический стендап был от ФАДН, но все же мы согласны с Колокольцевым, Кикоть и Бастрыкиным, у которых совсем другие оценки ситуации и которые, по идее, должны заинтересоваться ФАДН после выступления в Думе. Ну не за просто так человек идет и несет такое в Думе?!" - написал Алехин.

В комментариях в соцсетях к этой новости почти все комментарии резко негативные. Люди не верят в такие результаты опроса. Однако сами технологии соцопросов позволяют в значительной степени получать желаемый результат в зависимости от формулировки вопросов, а тем более их интерпретации.

Теги: мигранты, опрос, россияне


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