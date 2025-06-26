Словакия не будет голосовать за новый пакет санкций против России

Словакия не будет голосовать за новый пакет антироссийских санкций. Голосование по этому поводу состоится уже завтра, 27 июня.

"Завтра Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций", - приводит РИА Новости слова премьер-министра страны Робеорта Фицо, сказанные депутатам перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о новом, уже 18-м по счету пакете санкций против России. Странам G7 предлагается снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Цель – снизить доходы России от энергоносителей. Рассматривается план запрета транзакций с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2", а также банками, которые занимаются обходом ограничений. В целом, новые санкции будут направлены против российского военно-промышленного комплекса.