Южная часть Приморья осталась без света из-за аварии на электросетях

В Приморье снова авария на электросетях. Отключение произошло около четырех часов дня, неполадки случились на линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. "В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки", - сообщили в краевом Министерстве энергетики.

По данным ведомства, без электричества осталась южная часть региона.

"Было отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 МВт. Причины инцидента устанавливаются", - добавили в министерстве.

В течение часа линию удалось включить в работу, но восстановление электроснабжения ведется с постепенным набором нагрузки, так что некоторые потребители еще могут оставаться без света.