На ЕКАДе грузовик с пьяным водителем снес два автомобиля и трех пешеходов

На 79-м км ЕКАД в Чкаловском районе пьяный водитель грузового автомобиля МАЗ потерял управление и сбил трех пешеходов, стоящих на обочине. Подробнее об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла вечером 25 июня около 21.00. Житель Башкортостана 1982 г.р. с 24-летним водительским стажем рассказал, что утром выпил алкоголь, после чего решил отправиться из аэропорта "Кольцово" в Башкирию. Освидетельствование подтвердило опьянение (1,211 мг/л). Затем мужчина потерял контроль над автомобилем, выехал на обочину, где и наехал на стоящие "Kia Rio" и "Foton", а также трех пешеходов, находившихся рядом с машинами.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализировали в медицинские учреждения.

В настоящее время в отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, проводятся проверочные мероприятия.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и о строгой ответственности за данное нарушение, предусматривающей административный штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет. В случае наступления тяжких последствий наступает уголовная ответственность.