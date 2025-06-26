В Петербурге задержали пособницу украинских спецслужб, помогавшую готовить теракты

Пособница украинских спецслужб, собиравшая данные о российских военных для совершения терактов против них, задержана в Санкт-Петербурге, сообщила ФСБ РФ.

Женщина арестована. При обыске у нее нашли телефон с перепиской с координаторами в WhatsApp. Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

Россиянка по заданию украинских кураторов выясняла, где живут и на каких машинах ездят российские военные и их семьи. Эти сведения Киев собирался использовать для подготовки терактов.

Ранее в Подмосковье силовики пресекли подготовку пособниками украинских спецслужб теракта в отношении военнослужащего. Возле одного из садоводческих некоммерческих товариществ были замечены двое граждан России, которые доставали из схрона самодельное взрывное устройство. Преступники оказали вооруженное сопротивление силовикам и были нейтрализованы.