26 Июня 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов: Демография – это не статистика, это вопрос выживания

Губернатор Вологодской области выступил с отчетом о работе команды Правительства региона за прошлый год, в рамках которого рассказал о преодолении демографического кризиса на Русском Севере.

«Демография – это не статистика. Это вопрос выживания. И полумеры здесь недопустимы. Мы создали Экспертный совет по демографии и привлекли лучших специалистов страны. Создали центр по обеспечению кадрами для решения демографических проблем на Северо-Западе России. Для повышения рождаемости мы реализуем программу «Семья – оплот Русского Севера». В этом году направляем 2,8 миллиарда рублей на решение демографических задач», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Программа Губернатора «Семья – оплот Русского Севера» включает целый комплекс мер поддержки для молодых и многодетных семей.

Так, до 91 тысячи рублей в год составляет размер компенсации стоимости обучения для одного из родителей-студентов. А женщины, родившие первого ребенка в возрасте до 25 лет включительно, могут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. 500 тысяч рублей предусмотрено для нуждающихся в жилых помещениях семей, где третий ребенок или последующие дети родились не раньше 1 января 2024 года, – выплата предоставляется после достижения ребенком полутора лет. Также расширена программа регионального маткапитала  – теперь выплата в размере 150 тысяч рублей предоставляется не только на третьего, но и на последующих детей, родившихся с 1 января 2024.

«Важно: все региональные меры поддержки многодетным семьям предоставляем без учета нуждаемости. Три услуги мы уже оцифровали для того, чтобы спрямить процедуры, чтобы буквально в несколько кликов можно было подать документы и получить соответствующие выплаты. При этом многодетным мы компенсируем 50% расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Напомню, что по Указу Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина этот показатель должен составлять не менее 30%», – подчеркнул Георгий Филимонов.

С прошлого года в Вологодской области реализуется новая мера поддержки – «Транспорт для многодетных семей». В 2024 году автомобили получили 37 семей, воспитывающие восемь и более детей. В этом году транспорт предоставят 32 семьям, в которых воспитываются семь и более детей. 

Кроме того, в регионе создано 26 бесплатных пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных, открываются комнаты матери и ребенка в вузах, работают центры молодого родителя и службы по подготовке семей к рождению ребенка.

Коллаж, семья(2024)|Фото: Накануне.RU

На базе женских консультаций специалисты проводят разъяснительные беседы по вопросам беременности, родов и мер господдержки. Вологжане могут получить поддержку при подготовке к ЭКО: пройти репродуктивную диспансеризацию, бесплатно получить необходимые генетические и гормональные исследования, которые не предусмотрены системой ОМС.

«Мы запустили программу «Защити меня сегодня». Каждый врач женских консультаций, который отговорил женщину от аборта, получает пять тысяч рублей, а в случае доведения этой беременности до родовспоможения – 25 тысяч рублей. Программа запущена и работает, эта мера стала доступной и востребованной», – добавил Георгий Филимонов.

В результате реализации мер по профилактике абортов количество процедур прерывания беременности за март-апрель сократилось до 32, а в мае – до девяти. Все операции выполнены по медицинским показаниям в Перинатальном центре.

Теги: георгий филимонов, народосбережение, семья-оплот русского севера, многодетные, новорожденные


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