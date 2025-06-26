В Париже два человека погибли из-за обрушившегося на город шторма

В Париже из-за шторма с грозой погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок, 16 человек получили травмы и ранения. Оранжевый уровень опасности был снят только под утро.

На город обрушилась гроза с проливным дождем и шквалистым ветром. Поваленными оказались десятки вековых деревьев на всех улицах города. Власти заявили о повреждениях и ущербе в 44 департаментах, сообщает Le Parisien.

Сообщается, что 82-летнего мужчину ударила молния. Его доставили в больницу, пенсионер находился в сознании.

Без электричества осталось 110 тыс. домов.

По данным службы гражданской безопасности, в среду вечером и ночью пожарные провели "более 2500 выездов".