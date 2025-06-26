26 Июня 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Государство ценит высоко". Женщинам, родившим пять и более детей, добавят по тысячу к пенсии

С 2026 года страховые пенсии пересчитают всем россиянкам, имеющим пять и более детей; деньги на это предусмотрены, заявил глава председатель Социального фонда России Сергей Чирков. Всего таких женщин почти 400 тыс.

Сейчас в страховой стаж включают период ухода за ребенком до полутора лет, но в сумме не более шести лет, то есть засчитывают уход лишь за четырьмя детьми. Пятые и последующие для государства - "лишние". Но во исполнение поручения президента РФ Минтруд разработал законопроект о том, чтобы засчитывать в страховой стаж периоды ухода за всеми детьми. Он должен быть оперативно принят, и уже в следующем году матери более четырех детей на пенсии смогут обратиться в Социальный фонд за пересчетом пенсии.

При этом Чирков несколько слукавил, сравнив таких пенсионерок с работниками, получающими 120 тысяч рублей в месяц. Не по пенсии, а по прибавке пенсионных баллов. Дело в том, что за уход за первым ребенком дают 1,8 пенсионного балла в год, за вторым — 3,6, а за каждого следующего — 5,4. Действительно, столько же пенсионных баллов за год получает работник с зарплатой около 120 тысяч. Но какую прибавку в рублях получат матери пятерых детей? Если они были в декрете с пятым ребенком все полтора года, то это плюс 8,1 пенсионного балла. Так как один пенсионный балл в 2026 году будет стоить 150-160 рублей, то пенсия увеличится всего на 1200-1300 рублей, и в этом случае сравнение с теми, кто получает 120 тысяч, явно неуместно.

Правда, до 1300 рублей добавят за каждого ребенка начиная с пятого. Но достаточна ли такая прибавка за многодетность?

"Мы можем проследить, как растет важность наличия детей у женщин в глазах государства. В 2002 году в стаж засчитывали уход за двумя детьми, в 2013 году стали включать три ребенка, а в 2015 году — уже четыре ребенка. Теперь принято решение убрать все ограничения по числу детей", — сказал Чирков.

"Это говорит о том, что государство достаточно высоко ценит труд матери, особенно матери многодетной", — считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Тысяча рублей к пенсии за пятого ребенка — именно столько стоит возросшая "важность наличия детей у женщин в глазах государства", которое так "высоко ценит труд матери, особенно матери многодетной".

Теги: многодетность, пенсия


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