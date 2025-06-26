26 Июня 2025
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Brian Snyder

В Японии не стали критиковать Трампа, сравнившего удары по Ирану с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси не стал критиковать заявление президента США Дональда Трампа, который сравнил американские удары по ядерным объектам в Иране с атомными бомбардировками японских городов Хиросима и Нагасаки.

Хаяси сообщил, что официальный Токио в курсе данных высказываний, но считает, что "дискуссию о том, как оценивать те или иные исторические события, должны вести эксперты", передает ТАСС.

Ранее Трамп на полях саммита НАТО в Гааге заявил, что удары по Ирану и бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, "по сути, схожи", хотя ему и "не хочется проводить параллели", так как оба раза они "закончили войну".

Напомним, в 2023 году генсек ООН Антониу Гутерреш в послании о жертвах бомбардировки Нагасаки не назвал страну, ответственную за их гибель. Аналогичным образом поступили японские политики, которые также присутствовали на мероприятии, включая премьер-министра Фумио Кисиду. Независимый кандидат в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр заявила, что страх перед США вынудил японских политиков и Генсека ООН забыть о виновниках атомных бомбардировок Японии.

Атомная бомба "Малыш" ("Little Boy") была сброшена американским бомбардировщиком на Хиросиму 77 лет назад. К концу 1945 года общее количество жертв бомбардировки достигло 140 тыс. Вторая бомба была сброшена на город Нагасаки 9 августа, а через шесть дней Япония объявила о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.

Теги: япония, трамп, атомные бомбардировки, хиросима и нагасаки


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