Грузчику из Екатеринбурга, задавившему рабочего, вынесли приговор

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор грузчику 1990 г.р. промышленного склада, задавившему рабочего.

Напомним, трагедия произошла в утром 24 марта этого года, когда осужденный на складе по ул. Черняховского запустил погрузчик и наехал на другого работника. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, осужденный видел коллегу, разговаривающего по телефону. Также осужденный работал грузчиком без оформления трудовых отношений.

Наездом на рабочего осужденный причинил ему открытую проникающую травму туловища, которая повлекла за собой смерть потерпевшего в машине скорой медицинской помощи.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Свою вину он признал в полном объеме.

Суд назначил мужчине наказание в виде 470 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.

"Прокуратура в течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 15 дней изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых", - добавили в ведомстве.