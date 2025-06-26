Россияне резко сократили спрос на отдых на Кубани

В России больше, чем на четверть снизилась за год доля Кубани в общей структуре гостиничных бронирований. Доля на июль-август составила 17,7% (данные на 24 июня). Снижение – 6,4% или 26,7% год к году.

Снижение связано с экологической обстановкой и ограничениями в пляжных зонах. Ранее после разлива мазута в Керченском проливе часть пляжей Анапы, Темрюка и прилегающих районов оказалась непригодна для купания, пишет "Ъ".

На днях стало известно, что при при заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района туристы будут подписывать документ, где прописан запрет на посещение пляжей и купание в море. Отмечается, что эта мера направлена на информирование туристов о рисках для здоровья – возможных кожных заболеваниях, аллергии, отравлениях из-за возможного контакта с мазутом на том участке побережья, где продолжаются работы по ликвидации ЧС.