В Тюмени осужден курьер за смертельное ДТП на электровелосипеде

В Тюмени осужден курьер за смертельное ДТП на электровелосипеде, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.



С учетом позиции государственного обвинителя Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу и признал 29-летнего мужчину виновным по ч. 2 ст. 268 УК РФ (нарушение другим участником дорожного движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).



В суде установлено, что в декабре 2024 года подсудимый, работавший в курьерской службе на арендованном электровелосипеде JETSEN MONSTER, после совместного распития спиртных напитков повез своего 28-летнего приятеля домой.

Подсудимый перевозил пассажира на корзине для перевозки курьерского короба. Мотошлемы молодые люди не использовали. В процессе движения по проезжей части ул. Профсоюзной Тюмени на мерзлом асфальте подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил опрокидывание своего транспортного средства. В результате ДТП пассажир скончался на месте происшествия от полученной при падении черепно-мозговой травмы.

Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком на два года с удержанием в доход государства 5% от заработка.