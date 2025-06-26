Виталий Хоценко поручил продлить меры поддержки обманутых дольщиков в Омской области

Согласно поручения губернатора, дольщики будут иметь возможность подать заявление на выплату из областного бюджета до конца 2025 года. Таким образом, в Омской области продлевается действие региональной меры по восстановлению прав граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Виталий Хоценко инициировал процесс продления срока подачи заявлений на единовременную выплату из областного бюджета. Депутаты Законодательного Собрания Омской области поддержали предложение губернатора.

Жители региона, которые оказались обманутыми дольщиками, могут обратиться за выплатой до 31 декабря 2025 года.

Напомним, эта мера поддержки, введенная в 2024 году, распространяется на участников долевого строительства тех жилых объектов, которые были признаны проблемными и не подлежат завершению. Получить выплату смогут те граждане, которые были включены в соответствующий реестр Госстройнадзора. При этом, размер выплаты будет соответствовать сумме, внесённой человеком по договору долевого участия.

По данным регионального Минстроя, новой формой поддержки уже воспользовался 151 дольщик. Это граждане, которые были участники долевого строительства по жилым объектам на улицах Герцена, Масленникова-Маяковского, Малиновского, Машиностроительной и Успешной.

Отметим ,что сейчас в Омской области действует пять различных механизмов защиты прав обманутых дольщиков: достройка объектов, компенсации из федерального Фонда развития территорий, предоставление квартир в новых жилых комплексах, выплаты от инвесторов и единовременные компенсации из областного бюджета.

Благодаря комплексу мер поддержки, в 2024 году удалось восстановить права 506 граждан.