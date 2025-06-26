У россиян вызывают раздражение только незанятые мигранты – губернатор Шапша

У россиян вызывают раздражение не все подряд мигранты, а только те, которые не заняты и "не очень правильно себя ведут в отношении местного населения", к работающим замечаний нет, считает глава Калужской области Владислав Шапша.

"Люди, которые работают на стройке или где-нибудь там подметают двор, я не видел, чтобы в их адрес какие-то замечания кто-то делал", - цитирует губернатора РИА Новости.

В середине июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что мигранты, утратившие работы, отчисленные из вуза и не прошедшие дактилоскопию, должны покинуть РФ: "Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку и не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну".