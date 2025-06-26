ЕС готов начать переговоры о вступлении Украины, но Венгрия против

Все страны ЕС выразили готовность открыть переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Но не Венгрия. Будапешт принципиально против, заявил украинским изданиям европейский дипломат.

Венгрия будет ориентироваться на результаты национального референдума о присоединении Украины, который завершился 20 июня (результаты обещают обнародовать на днях). Премьер страны Виктор Орбан подчеркнул, что ЕС был создан для мира и процветания своих государств-членов, а не для военного столкновения с Россией, как того хочет Зеленский.

Ранее он сказал, что принятие Украины в ЕС противоречит интересам Венгрии и Европы. Это нестабильное государство, и никто не знает, что с ним будет завтра. Соответственно, нет гарантий того, что Украина и ее армия будут занимать дружественную позицию в отношении ЕС. Ее вступление в ЕС создает угрозу европейской безопасности.

Зеленский недавно пригрозил, что Венгрия делает "очень опасные вещи", на что глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал Зеленскому сменить тон, так как это Венгрия является членом ЕС, а не Украина, мнение которой до вступления ничего не значит.

Накануне Орбан заявил, что на саммите НАТО победили "сторонники здравого смысла", выступающие против принятия Украины в НАТО.