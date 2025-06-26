Повреждено несколько квартир. Эксперты оценят устойчивость дома в Ивделе после взрыва газа

Специалисты оценят устойчивость конструкций пятиэтажного дома на Карла Маркса в Ивделе после взрыва бытового газа в одной из квартир. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Там также рассказали, что помимо квартиры, где произошел взрыв, пострадали и другие.

Сообщение о взрыве поступило в диспетчерскую сегодня ночью в 02.55. По первоначальной информации ведомства, двое погибших, в квартире которых все и произошло, пользовались бытовым газом в баллонах. У пострадавших соседей предварительно диагностированы отравление угарным газом, гипертонический криз - как реакция на стресс.

В связи с этим прокуратура проверит соблюдение жилищных прав жителей дома. На место выехал прокурор Ивделя Дмитрий Коршакевич. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в областном минздраве рассказали о самочувствии пострадавших.