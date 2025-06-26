В Нью-Йорке приземлился самолет специального летного отряда "Россия"

Борт специального летного отряда "Россия", вылетевший из "Пулково", приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Самолет Ил-96-300 вылетел из Санкт-Петербурга 25 июня в 11.32 мск. Посадка в Нью-Йорке была зафиксирована в 22:27 мск.

Ил-96-300 используется для перевозки первых лиц государства. О цели визита официально не сообщалось.

В начале апреля аналогичный рейс выполнял глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.