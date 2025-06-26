26 Июня 2025
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Фото: vk.com/aatrubetskoy

Андрей Трубецкой: Сургутский район представил свои разработки на Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС

Сургутский район представляет свои разработки на Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС.

"В Ханты-Мансийске работают специалисты администрации муниципалитета, районного молодёжного центра, центра цифровых видов спорта", - сообщил на своих страницах в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

трубецкой(2024)|Фото: admsr.ru

На выставке "Цифровые технологии для всех" проходит презентация мобильного молодёжного центра.

Участники форума могут увидеть в действии 3D-принтер, протестировать автосимулятор и графическую станцию, а также совершить виртуальную экскурсию по Барсовой горе.

"Особый интерес вызывает фиджитал-площадка с Just Dance – технологии и спорт сегодня идут рука об руку. Районная спортшкола выступает соорганизатором Кубка IT-форума в дисциплине ритм-симулятор", - отметил Андрей Трубецкой.

Отметим, Сургутский район активно развивает современные образовательные и молодёжные пространства.

"У нас работают стойбищные школы, молодёжные центры нового формата, скоро откроется первая муниципальная школа цифровых видов спорта. Все учреждения оснащены современной техникой, позволяющей осваивать передовые направления: от архитектурного моделирования и графического дизайна до веб-разработки", - сообщил Андрей Трубецкой.

Стенд Сургутского района на IT-форуме в Ханты-Мансийске(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Стеднт Сургутского района на IT-форуме в Ханты-Мансийске(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Стенд Сургутского района на IT-форуме в Ханты-Мансийске(2025)|Фото: vk.com/aatrubetskoy

Теги: IT-форум, ШОС, БРИКС, Андрей Трубецкой, Сургутский район


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