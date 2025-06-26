26 Июня 2025
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Фото: Накануне.RU

В мире нарастает страх перед будущим - патриарх Кирилл

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) так стремительно входят в жизнь, что вытесняют людей, усиливают непонимание происходящего и порождают страх перед будущим. Об этом на заседании Высшего церковного совета заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Он отметил, что Церковь никогда не отвергала научно-технический прогресс как таковой, но старается всегда давать нравственную оценку открывающимся через научные исследования возможностям. Церковной традиции чужд страх перед будущим, но в обществе он нарастает. Все изменения не должны подрывать основные ценности человеческого бытия. Никакие технологические трансформации не могут подменять или отменять свободу человека, любовь, семью и др.

Особую тревогу вызывает дегуманизация межличностных и общественных коммуникаций.

"Уже сейчас многие выбирают коммуникацию с машиной вместо общения с человеком... Люди общаются с ИИ как с личным психологом, спрашивают его совета и мнения. Но не следует забывать, что природа человеческая и природа общества предполагает в первую очередь связь человека с человеком. А если эта связь разрывается, общество деградирует или даже исчезает, ведь само слово "общество" — от того же корня, что слова "община", "общение". Каким станет мир, в котором будут жить люди, потерявшие способность общаться друг с другом?.." — подчеркнул патриарх.

Если так пойдет и дальше, то человечество может перейти ту черту, за которой уже невозможно отличить добро от зла. Церковь должна дать ответ на этот опасный вызов: как человек должен жить, чтобы оставаться человеком в полном смысле этого слова в совершенно новых условиях, заключил предстоятель РПЦ.

Россияне признают опасность виртуализации жизни. Почти половина выступают за запрет для детей соцсетей, которые заменяют им подлинное общение.

Теги: церковь, ИИ, патриарх, будущее


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