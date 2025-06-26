Экс-замглавы Минобороны Попов находится в тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского

Бывший заместитель министра обороны РФ генерал Павел Попов, обвиняемый в мошенничестве, находится в тяжелом состоянии. В мае он был экстренно госпитализирован из СИЗО "Лефортово" в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского из-за обострения хронического заболевания.

Как сообщил ТАСС адвокат генерала, медики не дают никаких прогнозов. Попов пока не может участвовать в каких-либо следственных действиях или судебных заседаниях.

О задержании Попова Следственный комитет сообщил 29 августа 2024 года. В тот же день суд отправил его под арест. По данным следствия, экс-замминистра обороны организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет парка "Патриот". СК считает, что Попов действовал вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым и директоома Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеславом Ахмедовым.

Изначально суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова - под домашний арест из-за состояния здоровья. Позднее Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест.

Ущерб по делу превышает, по разным данным, от 30 до 40 миллионов рублей. При этом, по словам адвоката Попова, тот "обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой", а участок - обычный, на 30 соток, дом одноэтажный.