В минздраве рассказали о самочувствии пострадавших при хлопке газа в Ивделе

Министерство здравоохранения Свердловской области рассказало о самочувствии семерых пострадавших при хлопке бытового газа в пятиэтажном доме в Ивделе.

Трое из пострадавших получили необходимую медицинскую помощь еще на месте происшествия, после чего отказались от госпитализации. Другие четверо все же были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

"Ивдельская центральная районная больница полностью оснащена всем необходимым оборудованием и медикаментами для оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим. Все необходимые меры по диагностике и лечению пациентов проводятся в полном объеме", - добавили в пресс-службе областного минздрава.

Сегодня ночью в квартире пятиэтажного дома по улице Карла Маркса взорвался бытовой газ, после чего начался пожар. Из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 8 детей. Среди семерых пострадавших - один сотрудник МЧС. Также были повреждены три легковых автомобиля, которые были припаркованы у подъезда дома.

К сожалению, есть и жертвы. Погибли мужчина и женщина, проживавшие в квартире, которая стала эпицентром взрыва. В жилище обрушено перекрытие, выбиты стекла, повреждена одна из стен.

По предварительной версии, взорвался газовый баллон. Глава города уже объявил режим ЧС.