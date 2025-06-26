Российские бренды одежды и обуви дорожают быстрее иностранных

Рост цен на российские бренды одежды и обуви опережает инфляцию в fashion-сегменте в целом. За год стоимость товаров отечественных компаний выросла на 11%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные сервиса "Долями". При этом производители сохраняют лояльность покупателей.

По итогам первого квартала средний чек при покупке одежды российских брендов составил 3,1 тыс. руб. При этом в целом средний чек при покупке одежды в России за тот же период составил 3,6 тыс. руб. За два года он прибавил 21%.

А аналитики "Чека Индекса" отметили, что в первом квартале покупки одежды и обуви в России сократились на 3% к тому же периоду 2024 года. Еще сильнее – на 6% - сократились покупки в офлайн-магазинов. Правда, их обороты растут – за счет увеличения цен.