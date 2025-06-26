В СПЧ раскритиковали Рогозина за угрозу отправить на СВО

То, что сенатор от Запорожской области и экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин серьезно обиделся на шутку про себя в КВН, вполне допустимо, но вот то, что он пригрозил людям из КВН военкоматом и "передним краем", - это неправильно. Так считает член СПЧ, главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова.

Она отмечает, что в этом случае СВО становится наказанием, которого всячески следует избегать.

"То есть каждый, имеющий власть, будет теперь за шутки, справедливую критику или иронию грозить военкоматом и передним краем, где в том числе сражаются мужчины в возрасте отцов этих ребят за то, чтобы их детей ***** не коснулась?.. А чем такая реакция Рогозина отличается от Тик-Тока дочки одной главы администрации, которая грозила отправить обидчика на СВО? Тот же вид, только сбоку. СВО не наказание", - написала Ахмедова.

Ведущий Валдис Пельш сказал, что не понимает причин возмущения Рогозина. У каждого свое восприятие юмора, но вряди ли есть те, кто в этой истории на стороне Рогозина. А Ксения Собчак пишет, что неуместные моменты из эфира часто вырезают, а вот эту шутку оставили: "Значит, смеяться можно, и "наверху" считают это допустимым".