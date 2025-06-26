26 Июня 2025
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Фото: duma.gov.ru

Изгнанный из ЛДПР депутат Нилов рассчитывает вернуться после смены руководства партии

Депутат Госдумы Ярослав Нилов, которого накануне исключили из партии и из думской фракции ЛДПР, собирается продолжить работу в качестве председателя комитета ГД по социальной политике и делам ветеранов. Он также не исключает, что в будущем вернется в партию, правда, только в случае смены нынешнего руководства.

По поводу своего исключения из партии Нилов заявил: "Коллеги вправе принять любое решение. Конкретно это готовилось давно – людей открыто ломали. Но я законность такого решения не признаю: буду судиться, добиваться восстановления. Жириновский учил: никогда не сдавайся. Не сдамся. Никуда не ухожу, остаюсь с партией, в которой уже 28 лет, и с моими избирателями. Исключить из ЛДПР Жириновского меня никто не сможет".

Также депутат пообещал, что будет давать комментарии и постить видео, когда "улягутся эмоции".

"В мае 2026-го по Уставу - смена председателя партии. А если при новом руководстве и вектор сменится, не исключаю своего возвращения. Пока продолжу работать как независимый депутат", - добавил Нилов.

Он также опубликовал сообщения от знакомых политологов, которым, якобы, предлагали осветить тему изгнания Нилова из партии в негативном для депутата ключе.

Глава ЛДПР и лидер думской фракции Леонид Слуцкий накануне заявил, что Нилова исключили за нарушение партийной дисциплины и распространение клеветы о руководстве партии.

Нилов неоднократно попадал в рейтинги самых эффективных и заметных депутатов Госдумы, он постоянно вносит в парламент законопроекты.

Это уже не первый с момента смерти Владимира Жириновского скандал, связанный, предположительно, с внутрипартийной борьбой за руководство ЛДПР. В 2022 году из ЛДПР выгнали видного функционера, руководителя центрального аппарата партии Алексея Диденко. Также был изгнан из партии Василий Власов, он также являлся депутатом Госдумы, входил в число приближенных к Жириновскому людей.

Теги: ярослав нилов, лдпр, госдума


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