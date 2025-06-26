Силы ПВО сбили два беспилотника на подлете к Москве

Средства ПВО прошедшей ночью уничтожили два БПЛА, атаковавших Московский регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал он в Telegram-канале.

По данным Shot, минувшей ночью жители Зеленограда, Коммунарки, Дедовска и Прокшино сообщали о взрывах. В аэропорту Внуково был объявлен план «Ковёр».

Телеграм-канал пишет, что обломки беспилотника упали в районе московского ЖК "Середневский лес". Поражающие элементы дрона повредили автомобиль одного из жителей дома. Информации о пострадавших нет.