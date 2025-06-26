В Камышловском районе мать обвиняют в убийстве двухмесячной дочери

Жительницу Камышловского района подозревают в убийстве своей двухмесячной дочери. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла днем 25 июня. По версии следствия, ребенок плакал, из-за чего мать, проявив агрессию, с силой бросила его на диван. Девочка получила черепно-мозговую травму, от которой скончалась на месте. После этого женщина поспешила уехать из города - задержать ее удалось уже на вокзале по приезде в другой населенный пункт.

"Сотрудники полиции из подразделения ДПС ОВД Пышминского района задержали ее на автовокзале сразу по приезде в другой населенный пункт. Сейчас она доставлена в дежурную часть полиции и в ближайшее время будет передана нашим коллегам из СК России для официального допроса. Прежде чем ретироваться, женщина направила супругу SMS, в которой попрощалась с мужем. Сейчас мужчина находится в состоянии шока от случившегося и недоумевает, как такое могло произойти", - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу: осмотр места происшествия, допрос свидетелей, анализ характеризующих материалов в отношении членов семьи. Также назначены необходимые судебные экспертизы.

В ближайшее время задержанная будет допрошена в качестве подозреваемой, в дальнейшем будет решен вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.