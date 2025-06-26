Следователи вменили пикап-блогеру Лесли склонение к изнасилованию

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело против блогера Александра Кириллова (псевдоним – Алекс Лесли). Ему вменили склонение к изнасилованию.

По версии следствия, Кириллов склонял своих последователей приставать к жителям столицы с сексуальными намерениями. Этот процесс снят на видео.

Напомним, ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева (партия "Новые люди") решила присмотреться к деятельности Кириллова. Она даже обралась из-за этого к председателю СКР Александру Бастрыкину.

"Раз сам автор "флешмоба" не понимает, будем объяснять. Мы направили запрос председателю СК Александру Бастрыкину. Такие действия – не тренинг, не флирт, не свобода самовыражения. Это насилие. Нужно проверить, есть ли в действиях организатора признаки подстрекательства к преступлению. Нельзя, чтобы агрессия и домогательства выдавались за "личностный рост"", - написала депутат в своём telegram-канале.