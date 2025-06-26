26 Июня 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

При взрыве газа в Ивделе обрушились перекрытия, погибли два человека

В Ивделе ночью взорвался бытовой газ в квартире многоквартирного дома по улице Карла Маркса. Как сообщил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, погибли мужчина и женщина. Глава города объявил режим ЧС.

Сообщение о происшествии поступило в единую диспетчерскую в 02.55. В четырехподъездной пятиэтажке произошел газовый хлопок, после чего начался пожар. Из дома было эвакуировано 30 человек, в том числе 8 детей.

По предварительной версии, взорвался газовый баллон. Погибли мужчина и женщина, проживавшие в квартире, которая стала эпицентром взрыва. Их тела в настоящее время извлекается из-под завалов. В жилище обрушено перекрытие, выбиты стёкла, повреждена одна из стен.

взрыв в ивделе(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Случившееся, по имеющимся данным, носит бытовой характер и не связано с проявлениями насильственного криминала. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В настоящее время следователи СК России работают на месте происшествия, осуществляется осмотр, устанавливаются пострадавшие и очевидцы, проводятся допросы, выполняются иные мероприятия, направлено на установление всех обстоятельств случившегося. Для определения точных причин произошедшего, а также степени тяжести вреда, причинного здоровью пострадавших, будут проведены соответствующие судебные экспертизы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России. Работает следственно-оперативная группа под руководством начальника местной полиции Анатолия Тагильцева.

Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции для беспрепятственного проезда спецтранспорта.

Теги: взрыв, газ, погибшие


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