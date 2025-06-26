Предпенсионеров стали вдвое чаще звать на работу

В России количество приглашений на работу, отправленных соискателям в возрасте старше 50 лет, за первые пять месяцев текущего года выросло на 95% — до 5,1 млн.

Как следует из данных hh.ru, всего за первые месяцы 2025 года компании направили около 130 млн приглашений на работу, из них 4% приходится на тех, кому больше 50 лет. Раньше работодатели отдавали предпочтение более молодым специалистам, поскольку предложений на рынке труда было достаточно. В настоящее время выбор не так велик, и, принимая молодых сотрудников, необходимо тратиться на их обучение и адаптацию.

В целом найм граждан предпенсионного возраста — полезная тенденция. Она позволяет снизить уровень бедности, сообщают "Известия".

Напомним, в России через 5-7 лет пожжет произойти серьезная нехватка кадров в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве. Таков прогноз Агентства стратегических инициатив.