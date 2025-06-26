Школам из-за "плохого" интернета по госконтрактам приходится арендовать каналы связи у местных операторов

Счетная палата России провела опрос образовательных организаций общего и среднего специального образования.

Их просили об уровне удовлетворения доступом к интернету. Как оказалось, более 11 тысяч учреждений (44,6%) не считают скорость интернета достаточной для полноценной работы. 2,2% (558 учебных учреждений) указали, что на предоставленной скорости невозможно полноценно использовать интернет.

Ведомство направила представление Минцифры России с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и повышению эффективности предоставления услуг связи образовательным организациям. Отмечается, что не во всех образовательных организациях скорость доступа к информационным системам и интернету соответствует скорости, прописанной в госконтрактах. Кроме того, при подключении школ к Сети не учитывается количество компьютеров, одновременно задействованных в учебном процессе.

Другая проблема - контентная фильтрация, предусмотренная в госконтрактах. В ряде случаев она блокировала не только нежелательные, но и необходимые в образовательном процессе ресурсы, такие как библиотеки языков программирования, обновление для интерактивных панелей учебных классов и так далее.

Также Счетная палата указала на нерешенные технические проблемы, устаревшую информационно-телекоммуникационную инфраструктуру и нехватку IT-специалистов с навыками сетевого администрирования. А часть образовательных учреждений была вынуждена самостоятельно арендовать каналы связи у местных операторов, а также заключать альтернативные контракты на получение доступа к интернету, сообщает РИА "Новости".