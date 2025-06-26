Москва настаивает на юридической фиксации внеблокового статуса Украины

Внеблоковый статус Украины должен быть письменно закреплен, что позволит урегулировать кризис.

Об этом сообщил заместитель главы МИД России Михаил Галузин. По его словам, для Москвы неприемлемо расширение на восток, предпринятое руководством НАТО, вопреки обещаниям, которые давались советскому и российскому руководству в начале 90-х годов.

"Для нас неприемлемо поглощение альянсом Украины и использование страны в качестве плацдарма для нанесения нам стратегического поражения. Это мы все всегда четко говорили и наша позиция неизменна. Вне зависимости от того, что напишут натовцы в своих тех или иных документах. Они эту позицию знают", — указал дипломат.

Замминистра напомнил, что в проекте договора о мире с Киевом, который обсуждался в марте-апреле 2022 года, был зафиксирован внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус Украины.

Галузин также подчеркнул, что Россия считает неприемлемым попытки Североатлантического альянса втянуть в свои ряды постсоветские страны, так как это представляет угрозу безопасности РФ, сообщают "Известия".

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва потребует от Киева избавиться от поставленного западного оружия. Оно должно быть гарантированно сокращено и утилизировано.