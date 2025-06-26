У россиян растет просрочка по кредиткам

Граждане России стали хуже платить по кредитным картам.

Согласно данным "Скоринг бюро" на 31 мая, платежи по 8,3 млн карт просрочены на 90 дней и более. Совокупная задолженность — 575,9 млрд руб. Всего кредиток с разным сроком просрочки у банков более 12% в общей выдаче, а долги по ним достигли 11,3%, заявили эксперты БКИ.

Это связано с кредитным бумом, когда банки раздавали дорогие кредитки. Другая причина – общий рост долговой нагрузки граждан. Пик просрочек еще впереди: закредитованные россияне ищут возможности перекредитоваться, но многие возможности для них закрыты регулированием со стороны Центробанка России, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что в России объем просроченной задолженности по кредитным картам в первом квартале текущего года достиг 3% от всех долгов по этому продукту, что почти на 70% больше, чем полгода назад.