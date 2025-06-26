Росавиация разрешила авиакомпаниям полеты в Израиль в дневное время

Росавиация разрешила российским авиакомпаниям летать в Израиль с 07:00 до 01:00 мск.

Полеты с 01:00 до 07:00 мск запрещены до 12 июля. Об этом говорится в Telegram-канал ведомства. Оно предписала перевозчикам принимать решения о выполнении полетов в Израиль с учетом рекомендаций изложенных в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.

Кроме того, отменен временный запрет на использование воздушного пространство Катара. Полеты туда вновь разрешены, ограничений нет. В силе остался запрет на полеты в Иран и из него, также запрещены полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана. Ограничения действуют до 02:59 мск 4 июля.

23 июня Иран атаковал военные объекты США в Катаре и Ираке.