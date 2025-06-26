ФАС выдала Wildberries предостережение из-за обязательного открытия счетов в дочернем банке

Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение маркетплейсу Wildberries из-за обновленной оферты, в которой говорится об обязательном открытии счетов в дочернем банке компании.

С 30 июня без счета в финансовой "дочке" на Wildberries не смогут регистрироваться новые селлеры и не смогут продолжить работу уже присоединившиеся к платформе бизнесмены, а доступ к их кабинетам ограничат. Как сообщила пресс-служба ФАС, такие действия могут содержать признаки нарушения закона "О защите конкуренции". Ведомство выдало площадке предостережение.

Forbes со ссылкой на пресс-службу Wildberries&Russ сообщает, что компания изучит предостережение ФАС, как только оно поступит. Отмечается, что отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета.

Ранее стало известно, что Wildberries будет выпускать банковские пластиковые карты, которыми можно будет оплачивать покупки онлайн и офлайн.