В АСИ спрогнозировали серьезную нехватку кадров в промышленности и на стройках

В России через 5-7 лет пожжет произойти серьезная нехватка кадров в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.

Таков прогноз Агентства стратегических инициатив, сообщил руководитель направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно. "Ситуация катастрофическая и в промышленности, и в стройке, и в сельхозке. В энергетике и IT чуть лучше", — считает он. По его словам, застройщики поймут масштаб проблемы к 2030–2032 годам, так как строительные проекты рассчитаны на 10 лет, однако через 5—7 лет возводить жилищные комплексы будет некому. Кроме того, в России не хватает программ обучения — как в высшем образовании, так и в средне-специальном.

Как сообщил глава НОСТРОя Антон Глушков, задействовать мигрантов на стройках будет сложно из-за ужесточения миграционной политики властей. Он указал, что на портале Superjob в последние годы наблюдается такая ситуация: 200 тыс. вакансий и примерно 40 тыс. резюме. Таким образом, на одну позицию в сфере приходится всего 0,2 соискателя, сообщает РИА "Новости".

В 2024-ом в России обсуждали нехватку рабочих рук во всех сферах экономики и трудности с поиском нового персонала. При этом 61% компаний постоянно нанимали сотрудников. Таковы данные исследования HR-холдинга Ventra. Согласно прогнозу, в 2025 году количество активно нанимающих компаний вырастет до 76%. Тренд будет развиваться, несмотря на то, что искать персонал трудно в условиях низкой безработицы и дефицита кадров в 1,5 млн человек на рынке труда.