Екатеринбургские спортшколы примут более 6,5 тысяч детей на бесплатные места

В разгаре приемная кампания в спортивные школы Екатеринбурга для детей и подростков. В этом году приготовили 6,5 тыс. бесплатных мест по 53 видам спорта. Начинающих спортсменов ждут 29 муниципальных спортивных школ, которые охватывают все районы города. В некоторых из них побывал корреспондент Накануне.RU.

Спортивная школа Верх-Исетского района

В расположенной прямо на берегу Верх-Исетского пруда школе абсолютно бесплатно обучают гребле и парусному спорту. Тренировки проходят в осенне-весенне-летний период, в основном на воде. Зачисляют детей и подростков в возрасте с 9 до 18 лет. Сейчас в школе обучаются около 240 человек. Набор начинают весной и ведут все лето до 18 августа.

"Я занимаюсь еще хоккеем, а парусный спорт — это просто романтика. Когда туч нет, вода спокойная, она блестит, и это просто красиво — рассказывает 13-ти летний Владимир Шистиров о своих впечатлениях от занятий. — Я научился управлять яхтой, ловить ветер и правильно подходить к берегу".

В этой школе ребята проводят на воде по три часа в день. Но прежде чем выйти на воду, пловцы обязаны пройти теоретическую подготовку.

"У нас есть теоретический класс, где они учатся управлять парусами, завязывать узлы, ставить якоря. В зимний период занятия проходят в бассейне, чтобы оттачивать навыки плавания. Только потом они уже выходят на открытую воду", — рассказал директор спортшколы Сергей Шабарчин.

Спортивная школа №8 "Локомотив"

Это одна из ведущих комбинированных школ. Здесь осваивают навыки в восьми видах спорта. В заведении представлены: велоспорт, лыжные гонки, теннис, настольный теннис, самбо, дзюдо, спортивная гимнастика и фигурное катание. В этом году здесь приготовили 700 бесплатных мест.

13-летняя Настя Литвинова занимается в этой школе теннисом уже семь лет, и ее очень увлекает эта игра.

"Интересен этот процесс, когда ты проводишь много времени на корте, ведешь матч два часа, ты как бы всегда включен. Благодаря теннису, у меня было несколько достижений, [не связанных со спортом]. Я поступила в девятую гимназию. Теннис развил во мне умение собраться в нужный момент и просто не нервничать", — рассказала спортсменка.

На отделении тенниса занимаются 309 человек. В рамках нового набора готовы принять на бюджетной основе еще 150 человек.

Чтобы зачислиться в группу начальной подготовки, навыки игры в теннис не требуются. Нормативы, которые дети в обязательном порядке сдают при зачислении, — это общая физическая подготовка. Она включает: челночный бег, метание теннисного мяча, прыжок вверх из положения стоя, прыжок в длину, бег на 10 метров, перешагивание через гимнастическую палку.

"Спортивная школа реализует две программы на отделении тенниса. Первая длится 11 лет. В нее входит этап начальной подготовки, этап учебно-тренировочный и этап совершенствования спортивного мастерства — на эту программу мы набираем 36 детей. Вторая программа действует для этапа начальной подготовки. Туда мы зачисляем детей от семи до 17 лет. Нормативы на обе программы абсолютно одинаковы. На большую программу мы набираем, детей исключительно только с семи лет — это минимальный возраст для зачисления", — объяснила заместитель директора школы Наталья Васильева.

По ее словам, среди самых сложных для детей нормативов — это челночный бег, а также перешагивание через гимнастическую балку. Поэтому тем, кто планирует поступать в эту школу, рекомендуется подготовиться в течение лета. Документы на зачисление принимают до 15 августа.

"Пакеты документов для всех спортивных школ одинаковые. Это заявление, самое важное из пакета документов — это справка от врача лечебно-физической культуры или спортивной медицины, где конкретно будет написано, что у ребенка нет противопоказаний для занятий теннисом", — рассказала Наталья Васильева.

Школа спортивной гимнастики, спорткомплекс "Юность"

Старейший спортивный комплекс "Юность" известен екатеринбуржцам своей сильной хоккейной секцией. Однако здесь есть программы и по более необычным видам спорта. Например, школа спортивной гимнастики.

"Школа именитая, очень много спортсменов выходят именно из этой школы и попадают в различные сборные нашей страны. Это один из наших любимых видов спорта Гимнасты начинают свой тренировочный процесс в самом раннем возрасте, это наше самое молодое отделение", — отметил директор спорткомплекса Александр Евдокимов.

Он рекомендует родителям приводить детей на начальном этапе именно в спортивную гимнастику, а после этого можно будет заняться любым другим видом спорта, если возникнет желание. В этом году на бюджетные места на спортивную гимнастику набирают 106 человек.

В "Юности" также есть множество других видов спорта, на каждый из которых принимают бесплатно. К ним относятся хоккей, футбол, плавание, фигурное катание, легкая атлетика и конькобежный спорт.

"Впервые в этом году у нас открывается отделение роликового спорта. На Урале и в Западной Сибири это впервые в истории, потому что у нас появился новый стадион, новая спортивная арена, и на ней сделали новое покрытие для соревнований, для тренировок по роликовому виду спорта. Уже проведены коммерческие несколько турниров", — поведал Александр Евдокимов.

Спортивная школа "Росток"

Она ориентирована прежде всего на бадминтон. Как отметил старший тренер-преподаватель спортивной школы Андрей Сазонов, бадминтон - это сложнокоординационный вид спорта, который развивает все группы мышц и все физические качества человека: силу, скорость, ловкость, координацию и другие навыки.

Этот вид спорта является одним из самых энергоемких в мире среди всех видов спорта, потому что он очень тяжелый, энергетический, требует больших затрат как умственных, так и физических. При этом нормативы для зачисления несложные — "нужно пробежать, прыгнуть, бросить что-то", рассказал тренер.

Он подчеркнул, что учащиеся школы уже являются участниками соревнований всех уровней. Среди 15-16 летних спортсменов есть кандидаты в мастера спорта, победители первенства города, области и всероссийских турниров.

Физкультурно-оздоровительный комплекс "Малахит"

Это заведение примечательно своей лабораторией спортивной селекции, в которой проводят всестороннее тестирование детей на склонность к конкретным видам спорта, исходя из психических и физических качеств.

Например, для оценки психоэмоционального состояния спортсменов и скорости их реакции используется тест Люшера, предполагающий выбор из восьми цветов. Такая незамысловатая с виду процедура помогает выявить уровень тревожности и напряжения нервной системы, замерить энергобаланс и степень концентрации.

Особое внимание уделяется скорости обработки информации и устойчивости реакции в условиях, характерных для того или иного вида спорта, например, футбола. По итогам тестирования детям и их родителям выдается сводный отчет со списком наиболее подходящих для конкретного ребенка видов спорта. Кроме того, молодые спортсмены получают рекомендации по поводу недостающих навыков и качеств, над развитием которых необходимо поработать.

"Мы в течение полутора лет нарабатываем базу, доказываем валидность этих тестов и потом уже будем масштабировать проект в рамках, скорее всего, муниципальной программы", — рассказала директор "ФОК "Малахит" Наталья Крутикова.

Учащиеся "Малахита" проходят тест на "спортивную ориентацию" бесплатно, дети из других школ тоже могут его пройти, но пока только на платной основе. Психоэмоционально тестирование сейчас стоит три тысячи рублей, психофизиологическое — 2,5 тыс. руб., а если мы делаем в комплексе, то это будет стоить четыре тысячи рублей.

"Пока на коммерческой основе, потому что мы же понимаем, что в бюджете нам никто не видит места под этих людей", — сказала директор центра.