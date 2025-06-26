26 Июня 2025
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Общество Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Тюменская Городская Дума единогласно решила наградить многодетные семьи почётными знаками

В ходе заседания Тюменской Городской Думы накануне было принято решение о награждении нескольких многодетных семей города почётным знаком "За сохранение и укрепление семейных ценностей". Также депутаты приняли решение о поощрении архитектора Андрея Табанакова нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью", о занесении трудовых коллективов двух предприятий в Книгу Почёта Тюмени.

Почётный знак "За сохранение и укрепление семейных ценностей" вручены семьям Бурдеиных, Сергеевых, Степановых.

Нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" вручён Андрею Табанакову.

Тюменская городская дума(2025)|Фото: Накануне.RU

В Книгу Почёта внесены коллективы АО "Мостострой-11", "ГМС Нефтемаш".

По мнению депутата Думы Тюмени Андрея Голоуса, принятые решения поддержат общественный тренд на уважение традиционных ценностей и престиж человека труда.

Тюменская городская дума(2025)|Фото: Накануне.RU

Депутат Екатерина Вешкурцева отметила, что награжденные тюменские семи станут маяком, на который будут ориентироваться в обществе.

Депутат Эльвира Амирова также отметила значимость награждения тюменских семей как фактора продвижения в обществе позитивного образа семьи.

Депутат Дмитрий Осипов отметил заслуги перед городом коллектива предприятия «Мостострой-11».

«Трудовой коллектив ведёт большую социальную работу. Ветераны предприятия окружены вниманием и заботой», - сказал Дмитрий Осипов.

Депутат Георгий Муратов уточнил, что предприятие «ГМС Нефтемаш» имеет богатую историю и давние традиции. По его словам, коллектив предприятия демонстрирует наглядно качество тюменского производства и это надо поощрять.

В результате решение о награждениях и внесении в Книгу Почета Тюмени были единогласно приняты депутатским корпусом.

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

(2025)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Мэр города Максим Афанасьев в беседе с журналистами высоко оценил вклад архитектора Андрея Табанакова в развитие города: «Примеры его работ – ТЦ «Южный», пешеходная улица Дзержинского,. Гордимся, что в Тюмени есть такие высококлассные специалисты».

Андрей Табанаков, II Градостроительный форум-выставка Тюменской области(2021)|Фото: Накануне.RU

Председатель Тюменской Городской Думы Светлана Иванова отметила, что поощрение многодетных семей депутатским корпусом произошло впервые.

Вручать награды будут 8 июля, в День семьи, любви и верности.

«Знак учреждён в 2024 году. Две многодетные семьи воспитывают по пять детей, третья – семерых. Награду могут получить семьи, воспитывающие пять и более детей, прожившие в браке 15 и более лет и не менее 10 лет в Тюмени. За последние годы количество многодетных семей в городе растёт – их уже более 18 тысяч», - сообщила Светлана Иванова.

Теги: светлана иванова, тюменская городская дума, знаки книга почета, многодетные семьи


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