26 Июня 2025
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Свердловские полицейские взяли "серебро" в четырёх видах спорта на турнире в честь 100-летия Динамо

В Екатеринбурге на стадионе Динамо состоялся спортивный фестиваль среди команд правоохранительных органов региона, посвящённый 100-летнему юбилею общества Динамо. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Памятное мероприятие с участием более 300 спортсменов из 22 коллективов и свыше 3 тысяч зрителей началось с торжественного построения и исполнения гимна нашей страны.

Состязания проводились по баскетболу три на три, армрестлингу, мини-футболу, в семейной эстафете, в поднятии гири и еще в десятке спортивных дисциплин и упражнений. Как всегда, самым зрелищным состязанием стало перетягивание каната. Борьба разгорелась нешуточная.

В итоге, как гласит народная мудрость, выиграли сильнейшие. Среди них 4 команды ГУ МВД по Свердловской области, ставших серебряными призёрами.

По данным полковника Горелых, второй ступеньки пьедестала почёта удостоились команда по перетягиванию каната под руководством лейтенанта полиции Максима Хруслова, команда по мини-футболу во главе с подполковником юстиции Станиславом Кузнецовым, команда по армреслингу под началом лейтенанта полиции Тараса Зуева. "Серебро" в упражнении "подкова" отбил майор полиции Александр Журавлёв.

Победителей во всех дисциплинах от всей души поздравил и лично наградил начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант, он же председатель свердловского общества Динамо – Александр Мешков. В качестве почетных гостей на мероприятии присутствовали врио губернатора Денис Паслер, заместитель министра физической культуры и спорта области Андрей Зяблицев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель губернатора Азат Салихов, олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, звезда художественной гимнастики Ирина Зильбер и многие другие.

Торжественная часть праздника открылась красочным парадом и шоу, кульминацией которых стало зажжение огня в честь нового столетия свердловского Динамо.
Конечно, в этот день внимание было приковано и к ветеранам легендарного спортивного движения.

"Денис Паслер и Александр Мешков вручили заслуженные награды и благодарственные письма выдающимся динамовцам, как действующим спортсменам и тренерам, так и тем, кто в былые годы внёс большой вклад в развитие спорта. Праздник завершился ярким фейерверком из конфетти и запомнится его участникам на долго", - резюмировал Валерий Горелых.

(2025)|Фото: В.Н. Горелых

(2025)|Фото: В.Н. Горелых

(2025)|Фото: В.Н. Горелых

(2025)|Фото: В.Н. Горелых

Теги: Динамо, полиция


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