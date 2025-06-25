КСИР подтвердил гибель начальника Генштаба иранской армии

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил гибель начальника центрального штаба ВС Ирана "Хатам-аль-Анбия" генерала Али Шадмани в результате израильских ударов. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

"Сардaр Али Шадмани, командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" (мир ему), скончался от тяжелых ранений, полученных в результате израильского удара на прошлой неделе", — сообщили в КСИР.

Армия Израиля сообщила о ликвидации нового начальника Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани 17 июня. В заявлении говорится, что после получения точных разведывательных данных ночью истребители ВВС атаковали штаб-квартиру в центре Тегерана.

Шадмани сменил на посту начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, убитого в ночь на 13 июня.