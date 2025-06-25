Георгий Филимонов: С 2026 года на Вологодчине запустим новую пятилетнюю программу модернизации первичного звена здравоохранения

Об этом стало известно в ходе отчета губернатора о деятельности правительства региона за прошлый год.

«Со следующего года стартует новая пятилетняя программа модернизации первичного звена здравоохранения. Это означает системный подход к обновлению здравоохранения всей Вологодской области. Наша альфа и омега, наша базовая путеводная звезда – это льготное лекарственное обеспечение. Мы с коллегами уже провели трудоемкую работу по минимизации задолженности и недопущению формирования текущей задолженности по льготному лекарственному обеспечению. Когда такие случаи возникают, стараемся оперативно, моментально реагировать на решение этих задач», – сказал Георгий Филимонов.

В 2024 году на Вологодчине была запущена программа модернизации здравоохранения невиданного масштаба – ее общий объем финансирования составил 41,5 миллиарда рублей. За год удалось капитально отремонтировать 114 объектов, в том числе открыть современную Вологодскую городскую поликлинику № 3. В Череповце же готовится к открытию долгожданная городская поликлиника № 7 имени П.Я. Дмитриева.

Доступность медпомощи также обеспечивается за счет 245 единиц спецоборудования, 16 новых и 20 отремонтированных фельдшерско-акушерских пунктов, 25 единиц автотранспорта, стоматологическая установка и передвижной медкомплекс. В 2025 году работа продолжится с объемом финансирования в 45,1 миллиарда рублей. Из них 1,3 миллиарда рублей пойдут на капитальный ремонт еще 103 медучреждений, приобретение более 200 единиц медоборудования, 25 единиц транспорта, передвижных стоматологических установок и медкомплекса, установку 18 и капремонт 12 ФАПов.

Однако, региональная система здравоохранения до сих пор сталкивается с проблемными вопросами и кадровый вопрос – один из самых острых. Для его решения на Вологодчине был открыт филиал Ярославского государственного медицинского университета. Как отметил Георгий Филимонов, это исторический шаг, а на кадровое обеспечение отрасли в этому году направлено более 515 миллионов рублей.

«С начала года штат медучреждений Вологодской области уже пополнили 107 врачей и 153 специалиста со средним профессиональным образованием. Всего планируем привлечь 564 медработника: 220 врачей и 344 работников среднего медперсонала. Для этого используем широкий спектр региональных и федеральных мер поддержки», – добавил Георгий Филимонов.

В частности, были объединены федеральные единовременные компенсационные выплаты «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и дополнительные выплаты, действующие по Губернаторскому проекту «Земский специалист». Теперь доктора, приехавшие работать в труднодоступную местность, будут получать порядка 3 миллионов рублей и около 2,5 миллиона рублей – при трудоустройстве в населенных пунктах, где проживает менее 50 тысяч человек. Фельдшеры – порядка 1,5 миллиона рублей и около 1 миллиона рублей соответственно.

Важно, что по инициативе Губернатора Георгия Филимонов отменен возрастной ценз выплаты «подъемных» приезжающим медицинским работникам по проекту «Молодой специалист». Ранее он составлял 35 лет. Теперь выплаты в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей могут получить специалисты всех возрастов. Речь идет о медиках наиболее востребованных категорий в Вологде и Череповце.

Студентам, обучающимся по целевому договору, увеличили размер ежемесячных стипендий до 6 тысяч рублей, а ординаторам – до 8 тысяч рублей. Кроме того, увеличен размер компенсаций расходов на оплату обучения в ординатуре – до 300 тысяч рублей за год обучения. Установлены и соцвыплаты работникам скорой медицинской помощи: врачам – от 7 до 50 тысяч рублей, фельдшерам – от 1 до 30 тысяч рублей.

Помимо прочего, были установлены ежемесячные выплаты врачам всех специальностей в течение первых трех лет работы после окончания обучения – 10 тысяч рублей, для среднего медперсонала – 8 тысяч рублей. Предоставляются и ежемесячные выплаты в размере 6 тысяч рублей студентам медицинских колледжей, планирующим трудоустройство в отделения скорой медицинской помощи и ФАПы.