Трамп: ситуация на Украине "полностью вышла из-под контроля"

Президент США Дональд Трамп на закрытом заседании с главами стран НАТО в Гааге заявил, что ситуация с военными действиями на Украине "полностью вышла из-под контроля", и с этим "надо что-то сделать". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленного источника.

Глава Белого дома не пояснил, что он имеет в виду, однако участники встречи восприняли его слова как позитивный сигнал, говорящий о заинтересованности Трампа в разрешении конфликта на Украине.

Среди прочего, на саммите НАТО 25 июня Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор продолжался примерно 40-50 минут. Украинский лидер назвал встречу "длительной и содержательной".

"Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам. Говорили о том, как достичь прекращения огня и настоящего мира", —прокомментировал Зеленский разговор.

Президент Украины также поздравил лидера США с "успешной операцией на Ближнем Востоке".

Однако сам Трамп заявил, что не обсуждал с Зеленским прекращение огня между РФ и Украиной, а "просто хотел узнать, как у него дела".

"Зеленский был очень милым, как никогда. Это была замечательная встреча", — рассказал Трамп журналистам и добавил, что теперь хочет поговорить о завершении конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным.