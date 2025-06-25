26 Июня 2025
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Общество Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Дружба народов по-оренбургски: Евгений Солнцев провел неформальную встречу с участниками "Евразии Глобал"

Глава Оренбуржья Евгений Солнцев "с удовольствием пообщался с участниками форума «Евразия Global». Об этом он написал в своем телеграмм-канале. И отметил, что молодые форумчане - "интересные ребята, открытые, готовы поддержать и обсудить любую тему".

В ходе встречи участники форума спросили про юные годы главы региона, о его жизненном кредо, жизненные правила.

"Рассказал про учебу, спорт и про то, как быстро может меняться жизнь и строиться карьера, если не бояться пробовать новое. Как важно планировать, даже если не всем планам суждено сбыться. У каждого человека должна быть стратегия своей жизни", - рассказал Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Глава Оренбургской области сообщил, что услышал много позитивных откликов на сам форум и его организацию. А от молодых земляков благодарные комментарии относительно молодежных центров, которые создают в регионе.

Напомним, в области уже работают 5 таких центров – в Бузулуке, Гае и Медногорске, два в Оренбурге. Планируются к открытию еще 3 – в Ясном, Тюльгане, Бугуруслане. Площадь центра в Бузулуке будет увеличиваться.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Иностранные участники форум "Евразия-Глобал" обсуждали с Евгением Солнцевым вопросы адаптации в России, делились впечатлениями от страны. Врио губернатора подчеркнул, что в Оренбуржье рады всем иностранным студентам, которые учатся в вузах региона.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

"Они получают качественное образование и, что не менее важно, – друзей. У меня в группе тоже были иностранцы. Эти нити остаются на долгие годы и помогают на протяжении всей жизни. Участник из Чада попросил меня передать Владимиру Владимировичу Путину приветствие от молодёжи Чада и признание в любви к нашей стране и нашему Президенту. При случае обязательно это сделаю", - заверил Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

В завершении встречи он пожелал всем участникам форума удачи.

Теги: евразия-глобал, евгений солнцев, дружба народов, иностранные студеенты


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