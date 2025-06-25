25 Июня 2025
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Армия и ВПК Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов заявил, что поддержка Героев СВО на Вологодчине – приоритет в работе регионального правительства

О конкретных результатах по поддержке военнослужащих и членов из семей шла речь в ходе отчета Губернатора Вологодской области о деятельности Правительства региона за 2024 год.

«Помогаем нашим лучшим людям. Работаем для того, чтобы Россия отстояла свои ценности и право быть собой. Без тыла нет фронта и без тыла нет Победы. С начала Специальной военной операции направили на поддержку наших Героев и их семей свыше шести миллиардов рублей. При этом, важно, что мы не разделяем наших бойцов на мобилизованных, контрактников, добровольцев и сотрудников ЧВК. Низкий поклон за то, что вы делаете и за то, что вы рядом. Никто не забудет их подвиг в Бахмуте», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В Вологодской области выстроили единую систему оказания помощи близким участников СВО по принципу «двух ключей». Так, за каждой семьей закреплены 656 кураторов от социальной защиты, а также кураторов от Правительства региона и органов местного самоуправления.

Специалисты принимают обращения через Единую информационно-справочную службу в круглосуточном режиме по короткому номеру «122». Работает и прямой федеральный номер 8 800 101-00-35 для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Также регион собирает заявки от воинских подразделений на отправку спецоборудования и транспорта в зону боевых действий.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В целом на Вологодчине действует более 40 мер господдержки для военнослужащих и членов их семей. Этот перечень регулярно пополняется. Подробная информация обо всех льготах и выплатах размещена на сайте регионального Правительства.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Губернатор Георгий Филимонов отметил, что Вологодская область продолжит помогать своему подшефному городу Алчевску Луганской Народной Республики. Только в прошлом году здесь восстановили 64 инфраструктурных объекта с объемом финансирования в размере 296,6 миллиона рублей. В планах на этот год – 72 объекта на сумму 275,6 миллиона рублей.

Теги: георгий филимонов, поддержка участников сво, кураторы, льготы, выплаты


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