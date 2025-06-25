25 Июня 2025
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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Министр финансов страны отметил эффективность бюджетной политики Костромской области

В рамках рабочего визит министра финансов РФ в Костромскую область состоялась рабочая встреча Антона Силуанова и губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

Темой обсуждения были вопросы бюджетной политики региона, финансирования реализации нацпроектов, а также поддержки со стороны Министерства и Правительства важных для костромичей проектов.

Глава Минфина России отметил, что в регионе отмечается опережающий рост собственных доходов. Такая тенденция наблюдается по основным бюджетообразующим доходным источникам, в том числе, по налогу на прибыль (на 31%), НДФЛ (на 28%). Этому способствует рост инвестиций в основной капитал и промпроизводство, в первую очередь, в обрабатывающих отраслях, улучшение показателей работы ряда крупнейших налогоплательщиков региона, снижение безработицы.

«Бюджет региона - устойчивый. Мы видим что, доходы в прошлом году росли высокими темпами, 1-е место в Центральном федеральном округе занял регион. В этом году рост доходов тоже продолжается. Важно, что все обязательства выполняются вовремя, в срок. И также важно, что регион снизил долговую нагрузку. Коммерческих кредитов нет дорогих. Бюджетные кредиты мы списываем под цели инфраструктурных проектов», - отметил по итогам встречи Антон Силуанов.

Напомним, в 2024 году Костромская область стала 1 в ЦФО и 19-ой в РФ по данному показателю. Прирост составил 24% к уровню 2023 года. Вырос уровень бюджетной обеспеченности Костромской области – регион поднялся с 62 места до 49 места по РФ.

Министр финансов Антон Силуанов также отметил, что Костромской области удается эффективно решать задачи по обеспечению экономического развития, реализации нацпроектов, а, значит, решать задачи по повышению качества жизни людей. Для достижения показателей нацпроектов в Костромской области привлечены федеральные средства на реализацию 30 региональных проектов. На их выполнение в 2025 году предусмотрены бюджетные ассигнования около 8 млрд рублей.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Самое главное - регион активно участвует в реализации национальных проектов. А это и развитие образования, здравоохранения, инфраструктуры. Видим, как меняется качество жизни людей. Самое главное – регион один из передовиков в федеральном округе. И сама Кострома мне понравилась. Видно, что многое делается с точки зрения изменение облика, ремонтируются фасады, дороги в хорошем состоянии», - прокомментировал глава Минфина.

Коллаж, рост промышленного производства(2024)|Фото: Накануне.RU

Губернатор Костромской области Сергей Ситников подчеркнул, что вся работа, проводимая в регионе по привлечению инвестиций, обеспечению промышленного производства, реализации взвешенной финансовой политики – это инвестиции в человеческий капитал, работа на благо людей. Глава региона отметил, что администрацией области сегодня определены направления, которые необходимы для обеспечения дальнейшего поступательного роста.

Теги: антон силуанов, сергей ситников, бюджетная политика, инвестиции


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