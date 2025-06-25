Путин не поедет в Бразилию на саммит БРИКС - Кремль

Президент России Владимир Путин примет участие в бразильском саммите БРИКС 6-7 июля дистанционно, передают "Ведомости" со ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.

Делегацию России в Бразилии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров (ранее сообщалось, что на саммит могут отправить премьер-министра Михаила Мишустина).

Ранее в СМИ появилась информация о решении председателя КНР Си Цзиньпина не ездить на предстоящий саммит БРИКС. Сообщалось, что руководство Бразилии очень разочаровано тем, что конференция на глазах теряет в уровне.