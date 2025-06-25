Волошин возглавил Национальную ассоциацию участников фондового рынка

Александр Волошин, возглавлявший администрацию президента России в 1999-2003 гг., стал председателем совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). Этот пост он будет занимать до 2027 года.

Предыдущий председатель – Олег Вьюгин – оставил пост в октябре прошлого года (он работал на этом посту с 2010 года).

Волошин после завершения активной политической карьеры входил в советы директоров крупнейших и стратегических компаний страны: РАО "ЕЭС России", "Яндекса", "Норильского никеля", "Уралкалия". Входит в совет при президенте РФ по развитию финансового рынка.

В 2024 году президент России Владимир Путин заявил о цели удвоения капитализации фондового рынка страны к 2030 году. Многие эксперты, включая представителей Центрального банка России, считают, что при текущих темпах прироста рынка эта цель недостижима.