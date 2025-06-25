Помощника "смотрящего" за Слободо-Туринским районом освободили от наказания за уход на СВО

Помощник Давида "Грузина" Жоржоладзе, которого называют "смотрящим" за Слободо-Туринским районом, Аббас Гулиев ушел на СВО. Именно поэтому производство по уголовному делу в отношении него было приостановлено.

Как передает Ъ-Урал со ссылкой на Свердловский областной суд, Гулиев заключил контракт с Минобороны и уже отправился в зону проведения специальной военной операции.

Напомним, что сегодня Свердловский областной суд отправил Давида Жоржоладзе в колонию строгого режима на 16 лет и назначил ему штраф 700 тыс. рублей. Его второго помощника Максима Шатина суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 250 тыс. рублей с ограничением свободы сроком на два года. Также на 4 года он ограничен в праве на управление транспортным средством.

Суд установил, что с 2021 года "Грузин" занимал высшее положение в преступной иерархии. В составе организованной группы вместе с Аббасом Гулиевым и Максимом Шатиным он занимался вымогательством у местных жителей. По словам осужденных, мотивом были незаконная деятельность потерпевших или отказ выплачивать вознаграждение за помощь в возвращении похищенного имущества. Преступления совершались на территории Слободо-Туринского района в течение 2021 – 2022 годов.