Депутат Госдумы заинтересовалась пикап-блогером Лесли

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева (партия "Новые люди") решила присмотреться к деятельности пикап-блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов). Она даже обралась из-за этого к председателю СКР Александру Бастрыкину.

"В Москве участники "тренинга по уверенности" начали приставать к девушкам на улицах: хватать, блокировать дорогу, снимать на видео и выкладывать в интернет. Всё это – под руководством мужчины, который называет себя "тренером по отношениям". Девушки уже подают заявления в полицию. Но пока реакции не последовало", - пишет депутат в своём telegram-канале.

По её словам, организатор курса утверждает, что "никакого MeToo в России не будет" и называет эти действия "прокачкой стержня". А публично говорит: "Что такого в том, чтобы взять незнакомку за жопу?".

"Раз сам автор "флешмоба" не понимает, будем объяснять. Мы направили запрос председателю СК Александру Бастрыкину. Такие действия – не тренинг, не флирт, не свобода самовыражения. Это насилие. Нужно проверить, есть ли в действиях организатора признаки подстрекательства к преступлению. Нельзя, чтобы агрессия и домогательства выдавались за "личностный рост"", - подытожила политик.